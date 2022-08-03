Более 25 тысяч человек получили 6500 гривен в рамках программы "єПідтримка" ошибочно - они являлись работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты.

Таким образом, по ошибке была выплачена помощь в 166 млн гривен, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи", - рассказал он.

Напомним, 7 июля Кабмин закончил все выплаты в 6500 грн. Всего выплачено почти 31 млрд гривен.

Ранее мы также писали, что украинцы через "Дию" подали 200 тысяч заявок на восстановление жилья.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.