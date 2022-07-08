Почти 5 миллионов украинцев получили по 6,5 тысяч гривен от государства. Фото: "Страна"

Правительство завершило выплаты по 6,5 тысяч гривен в рамках программы "єПідтримка".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, всего было выплачено почти 31 млрд гривен, деньги получили почти 5 млн человек.

Заявки на получение 6,5 тысяч гривен подавались до 31 марта.

Правительство завершило выплачивать украинцам по 6,5 тысяч гривен

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