Правительство завершило выплаты по 6,5 тысяч гривен в рамках программы "єПідтримка".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, всего было выплачено почти 31 млрд гривен, деньги получили почти 5 млн человек.

Заявки на получение 6,5 тысяч гривен подавались до 31 марта.

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Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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