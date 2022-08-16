Во вторник, 16 августа, с утра появились сообщения о взрыве, который прогремел в оккупированном Крыму под Джанкоем. Пишут о взрыве в районе села Майское.

После этого туда выехал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов.

В сети публикуют фото и видео пожара под Джанкоем. На них видны клубы поднимающегося дыма.

Есть видео и более крупным планом. Российские СМИ пишут о том, что горит трансформаторная подстанция.

На видео попал и момент взрыва в Джанкое.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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