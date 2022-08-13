Министерство обороны США отредактировало текст на своем сайте, в котором говорилось, что Украина обстреляла аэродром возле крымского поселка Новофедоровка.

Вечером 12 августа текст был опубликован в следующей редакции: "9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму". Также в нем говорилось, что "бомбардировка оказала значительное воздействие на российскую авиацию и личный состав".

Теперь же эти фразы исчезли, а вместо них возник следующий текст: "Хотя Соединенные Штаты не знают, что послужило причиной взрывов, сказал чиновник, ясно то, что они нанесли значительный ущерб российским самолетам и боеприпасам, которые использовались для нападения на Украину".

Ранее в Пентагоне отрицали передачу Украине дальнобойного оружия, которым она могла бы ударить по аэродрому в Крыму.

"США не давали Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", – сказал представитель ведомства.

Между тем по данным разведки Британии, из-за взрывов на военном аэродроме "Саки" серьезно снизились возможности морской авиации РФ.