Инцидент на военном аэродроме близ Новофедоровки в Крыму был спровоцирован украинским обстрелом.

Текст с таким утверждением появился на официальном сайте Пентагона.

Ранее американцы таких выводов старались избегать.

Со ссылкой на неназванного официального представителя военного ведомства США в сообщении на сайте говорится, что "9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму, который был захвачен и аннексирован Россией в 2014 году".

По словам чиновника, бомбардировка "оказала значительное воздействие на российскую авиацию и личный состав".

Особо отмечено, что при бомбардировке американское вооружение не использовалось.

Ранее в Пентагоне отрицали передачу Украине дальнобойного оружия, которым она могла бы ударить по аэродрому в Крыму.

По данным разведки Британии, из-за взрывов на аэродроме "Саки" серьезно снизились возможности морской авиации РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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