По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины достигает всех 12. Именно так в Пентагоне оценили эффективность украинской армии, пишет сайт Минобороны США.

По словам представителя американского Министерства обороны, такая оценка исходит из того, "насколько впечатляющими во многих смыслах" украинские военные оказались для американцев.

"Они нашли способы делать то, что мы могли бы и не подумать, что это возможно", - сказали в Пентагоне.

Хотя россияне имеют значительно большую силу, чем Украина, "происходящее против россиян - это постоянное влияние прогресса Украины на их моральный дух, их способность поддерживать себя - на все это повлияла способность украинцев достать (российские) пункты командования и управления, боеприпасы, материально-техническое снабжение", - сказал представитель Пентагона.

Также в Пентагоне заявили, что Запорожская АЭС сейчас находится под контролем России. По данным Международного агентства по атомной энергии, непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, но это может измениться.

По словам американского чиновника (имя которого не называется в тексте), Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди гражданского населения.

По данным разведки Британии, неэффективность воздушных сил РФ привела к истощению ее сухопутных войск и запасов ракет.

Напомним, война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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