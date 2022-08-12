В России назначат вице-адмирала Виктора Соколова новым командующим Черноморским флотом РФ. Ему 59 лет. Прошел службу от командира минно-торпедной боевой части на нескольких кораблях, начштаба и командира дивизиона тральщиков до заместителя командующего Северным флотом (с 2013 года).

Об этом сообщил журналист "Комсомольской правды" Сергей Мардан.

Соколов возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжёлым атомным ракетным крейсером "Пётр Великий".

На данный момент Черноморским флотом РФ руководит адмирал Игорь Осипов.

Это назначение может быть связано с потерями, которые понёс Черноморский флот РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, имеется в виду потопление крейсера Москва и вероятная диверсия на аэродроме в Саках, который входит в зону ответственности Черноморского флота РФ.

По данным британской разведки, из-за взрывов на аэродроме "Саки" серьезно снизились возможности морской авиации РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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