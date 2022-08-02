В разведке Великобритании назвали сообщения об ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе в день ВМФ "очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячной войне против Украины, в ходе которой в апреле 2022 года ЧФ лишился своего флагмана, крейсера "Москва".

Об этом говорится в свежей сводке разведки, обнародованной в Twitter-аккаунте Минобороны Британии.

"После сообщений об отмене парадов маловероятно, что Черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с военными действиями", - сообщили в разведке Великобритании.

Там также прокомментировали вчерашний выход грузового судна RAZONI из порта Одессы с украинским зерном, назвав это результатом соглашений между Украиной, Турцией, ООН и РФ.

Напомним, утром 31 июля во двор штаба флота прилетел неопознанный объект. В Севастополе сообщили, что в результате происшествия шесть человек были ранены, это сотрудники штаба флота.

Позже в Крыму заявили, что штаб Черноморского флота атаковали самодельным БПЛА из Севастополя.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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