"Москва - первый, две пробоины". Появилось аудио последних переговоров на потопленном крейсере "Москва"
Оперативное командование "Юг" опубликовало записи, как утверждается, последних переговоров, перехваченных из крейсера "Москва" после удара по нему противокорабельными ракетами "Нептун".
Слышно, как команда крейсера зовет на помощь вспомогательные суда, сообщая о пробоине ниже ватерлинии.
"Москва - первый, две пробоины. Винт стал, зарылся, ляжет на бок. Повторяю: ляжет на бок. Подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии. Мостик отрезан, молчит. Крен 30 градусов, ляжет на бок", – сообщали с крейсера.
Напомним, "Страна" публиковала видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.
Ранее мы писали, что эксперты обнаружили точное место затопления российского крейсера "Москва".
Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.
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