Оперативное командование "Юг" опубликовало записи, как утверждается, последних переговоров, перехваченных из крейсера "Москва" после удара по нему противокорабельными ракетами "Нептун".

Слышно, как команда крейсера зовет на помощь вспомогательные суда, сообщая о пробоине ниже ватерлинии.

"Москва - первый, две пробоины. Винт стал, зарылся, ляжет на бок. Повторяю: ляжет на бок. Подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии. Мостик отрезан, молчит. Крен 30 градусов, ляжет на бок", – сообщали с крейсера.

Напомним, "Страна" публиковала видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.

Ранее мы писали, что эксперты обнаружили точное место затопления российского крейсера "Москва".

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.