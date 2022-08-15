Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

Документ появился на сайте Офиса президента.

Согласно указу, руководить советом будет сам президент. Он же утверждает персональный состав органа, согласовав его с премьер-министром.

Как сказано в тексте, совет создается "в целях содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения ущерба, причиненного государству Украины, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупацией Российской Федерацией части территории Украины, а также проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы".

Основными задачами Консультативного совета станут:

1) подготовка с учетом положений стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и внесение в установленном порядке предложений по приоритетам деятельности по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины;

2) участие в выработке позиции Украины по ключевым направлениям деятельности Крымской платформы;

3) подготовка предложений по усовершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

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