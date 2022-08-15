Президент Украины Владимир Зеленский провел рокировку в столичном СБУ. Главу киевского обласного управления Сергея Зайца уволили, а вместо него назначили главу львовского - Артема Бондаренко.

Также уволен глава СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук, ему замена пока не назначена.

По данным источников "Страны" сейчас в СБУ осуществляется массовая замена кадров, связанных с экс-главой Службы Иваном Бакановым, на людей, близких к нынешнему и.о. главы Василию Малюку.

Напомним, что в середине июля был арестован экс-глава СБУ Крыма Олег Кулинич, который возглавлял управление СБУ в Автономной Республике Крым до марта 2022 года.

ГБР подозревает его в госизмене и передаче иностранному государству гостайны.

Он работал в СБУ еще в то время, как спецслужбу возглавлял Леонид Деркач - то есть с конца 1990-х. Также он успел побывать на разных должностях, связанных с вопросами безопасности, в "Энергоатоме", "Укратомпроме". Кроме того, он состоял главой Госкомитета земельных ресурсов.

"Страна" рассказывала, о чем Кулинич говорил с Москвой.

Сообщалось, что Кулинич очень близок к Ивану Баканову, который был отправлен в отставку через несколько дней после этого.

В середине июня Зеленский уже проводил массовую зачистку в СБУ. Тогда он уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко и сменил руководителей СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.