Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщило о подозрении назначенному россиянами "главе" Петропавловской территориальной громады Купянского района.

Им оказался 56-летний Владимир Демченко, с 2010 по 2015 год занимавший должность городского головы Купянска (избирался от "Партии регионов").

По информации Офиса Генпрокурора, 55-летний Демченко в конце мая добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и возглавил Петропавловскую сельскую громаду.

По инкриминируемой статье, ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет с конфискацией имущества.

Интересно, что нынешний мэр Купянска - Геннадий Мацегора, также проходит по делу о госизмене. Его обвиняют в том, что он сдал город россиянам и пошёл на сотрудничество с ними.

Ранее мы также писали, что четырнадцати бывшим сотрудникам МВД из Херсона, которые перешли на сторону противника, сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему украинскому телеведущему. Его фамилия не сообщается, но, судя по фото, речь идет о Юрие Коте.