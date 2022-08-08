Бывшему министру обороны времен президентства Виктора Януковича Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене за "Харьковские соглашения", которые в 2010 году продлили пребывание в Севастополе Черноморского флота РФ еще на 25 лет в обмен на скидку на газ.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, Ежель согласовывал пакет документов, которые входили в соглашения.

Экс-министру инкриминируют совершение госизмены группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что ранее из-за "Харьковских соглашений" подозрения в госизмене объявили экс-министрам иностранных дел и юстиции Константину Грищенко и Александру Лавриновичу. Вскоре после этого их объявили в международный розыск.

Хотя сам Лавринович говорит, что не получал подозрения по "Харьковским соглашениям" и удивлен таким расследованием.

"То есть у нас международные договоры по Конституции подписывает президент, ратифицирует Верховная Рада, а виноваты в этом два министра? А почему только два, а не все 28, которые были в том правительстве? К тому же, "Харьковские соглашения" действительны и сегодня. Никаких вопросов к закону о его ратификации нет?", - сказал Лавринович.

Также ГБР получила добро на заочное следствие по Николаю Азарову за подписание "Харьковских соглашений".