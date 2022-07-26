Министры времен Виктора Януковича - Константин Грищенко и Александр Лавринович, которым объявили подозрении за подготовку "Харьковских соглашений", - объявлены в государственный и международный розыск.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

ГБР планирует обратиться в суд по избранию меры пресечения в виде содержания их под стражей.

Ранее стало известно, что ГБР сообщило о подозрении в госизмене двум бывшим членам правительства времён Виктора Януковича из-за "Харьковских соглашений", которыми срок пребывания Черноморского флота РФ был продлён с 2017 года до 2042 года в обмен на скидку на газ.

Силовики говорят, что "Харьковские соглашения" создали "благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения" черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, "вместо вывода из Украины".

После этого Лавринович заявил, что не получал подозрения по "Харьковским соглашениям", и остался удивлен такой новостью.

"То есть у нас международные договоры по Конституции подписывает президент, ратифицирует Верховная Рада, а виноваты в этом два министра? А почему только два, а не все 28, которые были в том правительстве? К тому же, "Харьковские соглашения" действительны и сегодня. Никаких вопросов к закону о его ратификации нет? Кто-то просто выбрал две фамилии, которые при принятии ни на что влиять не могли. Это за гранью здравого смысла. Направляемся к правовому государству просто с космической скоростью", - сказал экс-министр.