СБУ и Министерство обороны заявили об утечках секретной информации в интервью одного из высокопоставленных военных.

Как уже писала "Страна", названы две версии, кого из военных имеют в виду.

По одной из них, это экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По другой версии (о ней нам сказали сразу несколько источников в силовых структурах) - генерал Дмитрий Марченко, который руководит обороной Николаева и недавно давал интервью "РБК-Украина".

Разберемся, что в интервью военного можно в теории принять за утечку.

1. Марченко обозначил направления российского наступления: на Николаев и Кривой Рог. Последний противнику нужен тоже для похода на Николаев через Воскресенск и Южноукраинск. На первый взгляд, здесь генерал раскрывает планы противника, а не ВСУ. Но также и указывает на то, где Киев готовится встретить атаку.

2. Марченко анонсировал новые удары по мосту на дамбе Каховского водохранилища: "Скоро этот мост будет поврежден настолько, чтобы они не могли перебрасывать по нему свои резервы. Как только будут отрезаны резервы, Welcome to Ukraine: будем их бить и выгонять".

3. Генерал анонсировал окружение города Снегиревка в Николаевской области, захваченного россиянами: "Я думаю, что мы их возьмем в кольцо, и они сами побегут оттуда".

4. Марченко сказал, что нужно уничтожить Крымский мост, чтобы лишить Россию возможностей подвозить резервы на полуостров.

5. Военный анонсировал освобождение Херсона до конца года "на 100%". Что может быть принято за раскрытие планов Украины о главном направлении контрнаступления ВСУ. Хотя о планах наступления на Херсон заявляют практически все представители украинской власти.

6. Наконец, Марченко сообщил, что военная помощь поступает в Украину "маленькими партиями", что не позволяет сейчас провести контрнаступление. Но если оружия будет достаточно, то к следующей весне Украина "будет праздновать победу".

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.