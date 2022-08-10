Служба безопасности Украины объявила в международный розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Игоря Маркова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали дополнительную доказательную базу и сообщили о подозрении в новых преступлениях бывшему народному депутату от "Партии регионов", который в июне уже был обвинен в коллаборационной деятельности.

Сейчас Марков подозревается по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне.

"Он в эфире прокремлевских СМИ публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "освободителях", - говорится в сообщении.

В настоящее время завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ. Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины.

В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства. В связи с объявлением в международный розыск теперь Маркову въезд в цивилизованные страны запрещен, сообщает СБУ.

Напомним, в конце июня Игорю Маркову объявили о подозрении в коллаборационизме. Маркова подозревают в том, что "он был одним из рупоров российской пропаганды" и поддержал вторжение в Украину. В марте этого года он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками Российской Федерации.

Как писала "Страна", в Национальной полиции открыли более полутысячи дел по фактам коллаборационизма.