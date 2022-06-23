Экс-нардепу "Партии Регионов" Игорю Маркову объявили о подозрении в коллаборационизме. Маркова подозревают в том, что "он был одним из рупоров российской пропаганды" и поддержал вторжение в Украину. В марте этого года он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, Марков был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию России и транслировал тезисы об "асвобадителях". Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны России.

В мае 2022 года фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры экс-нардепу сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Марков - лидер партии "Родина", в 2012 году стал нардепом по мажоритарному округу в Одессе и вступил во фракцию Партии Регионов.

С 2014 года - живет в эмиграции в Москве.

Как писала "Страна", в Национальной полиции открыли более полутысячи дел по фактам коллаборационизма.

Так, мэру Бурыни Сумской области Виктору Ладухе и его помощнику грозит срок за коллаборационизм с войсками РФ. Также тюрьма по аналогичной статье грозит назначенному россиянами "главе ВГА Запорожской области" Евгению Балицкому.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.