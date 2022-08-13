Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отправила запрос в СБУ с требованием провести расследование по факту существования некой сети волонтёров и политиков (преимущественно из лагеря Петра Порошенко), которые, по мнению Безуглой, во время войны согласовано расшатывают ситуацию в Украине, проводя линию на раскол между политическим руководством страны и военным командованием.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В такой сети используется синхронно единый подход - разъединение военно-политического руководства государства и замену понятий: ВСУ по отдельности, а политическое руководство по отдельности, чтобы успехи ВСУ не связывать с Верховным Главнокомандующим, а вот все неудачи, наоборот, связывать. Присылаю в СБУ обращение об исследовании этого вопроса (и "сети") как несущего угрозу национальной безопасности. Подобные явления – идеальный плацдарм для работы России по внутренней дестабилизации страны", - пишет Безуглая в Facebook.

В ответ партия Порошенко "Евросолидарность" выпустила специальное заявление, в котором обвинила власть и Безуглую в попытках расколоть общество и дискредитировать волонтёров и прочих людей, кто сейчас помогает армии.

Экс-нардеп Борислав Береза, который, по мнению Безуглой, также является частью "сети" также отреагировал: "Я советую Офису Президента Украины взять на короткий поводок свою болонку, которой стоит обратиться к врачам за неотложной психиатрической помощью. Потому что если ей всюду мерещатся заговоры, а сильно раздутое самомнение мешает адекватно воспринимать реальность, то без профессиональной помощи психиатра она не справится".

Ранее Безуглая раскритиковала губернатора Луганской области Сергея Гайдая и предрекла ему отставку. В ответ на это Сергей Гайдай назвал Безуглую "больной идиоткой".

Также Безуглая предложила создать базу "зрада"-документов и разбираться с виновными.

Тем временем война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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