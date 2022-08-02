Иностранные добровольцы, служащие в составе ВСУ, смогут продлевать свои контракты сразу на 10 лет - вплоть до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Соответствующий указ №545/2022 подписал президент Владимир Зеленский.

Норма будет работать "во время действия особого периода".

Также иностранцам и лицам без гражданства будет положено право ежегодного оплачиваемого отпуска, длительность которого зависит от выслуги:

для военнослужащих с выслугой до 10 лет - 30 календарных дней;

10-15 лет – 35 дней;

15-20 лет – 40 дней;

больше 20 лет – 45 дней.

Отдельно дается еще максимум двое суток на дорогу в одну сторону.

Предусмотрена возможность отозвать военного из отпуска в случае объявления мобилизации, введения военного или чрезвычайного положения или по решению военного руководства страны.

Также изменен порядок отстранения иностранцев от должности в случае уголовного производства. Оно будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины на срок не более двух месяцев.

Ранее в "Интернациональном легионе" рассказали, что РФ свозит всех пленных иностранцев в "ДНР" для последующей казни.

Также мы публиковали статью The New York Times о том, что иностранные добровольцы не видели ничего подобного войне в Украине, поэтому многие вернулись.

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