Российский военный Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) впервые лично прокомментировал своё задержание в Крыму, когда он пытался попасть на войну в Украине.

Стрелков опровергает, что был в КПЗ, но фактически подтвердил, что воевать в Украину его не пустили. Правда, он уверен, что на фронт рано или поздно попадет.

"В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас", - написал он на своей странице в официальной странице в соцсетях.

По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Гиркина после задержания отпустили. Ему позволили заехать в Херсонскую область. "Наши ужасно обрадовались, что его щемит сама российская сторона. Но, по некоторым данным, его отпустили. Но это нужно уточнить. И пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого героического человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку", - сказал Арестович.

Российские Телеграм-каналы тем временем пишут, что Стрелков находится в Симферопольском КПЗ.

А украинские паблики рассказывали, что Стрелков пытался прорваться в Херсонскую область по поддельному паспорту на имя Сергея Рунова. За это на него возбудили уголовное дело о подделке документов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.