Российский военный Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) пытался попасть на войну в Украине, но был задержан в Крыму.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информацию также подтверждают соратники Стрелкова по войне на Донбассе.

Они рассказали, что Гиркин пытался принять участие в боевых действиях. Также Telegram-каналы публикуют фото Гиркина-Стрелкова якобы после остановки в Крыму. На фотографии он позирует без своих фирменных усов.

По данным пабликов, Гиркин пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах.

Игорь Гиркин-Стрелков известен как сторонник российской "спецоперации" в Украине, но при этом он жестко критикует действия Кремля и военного руководства Российской Федерации.

Ранее мы писали, что российские эксперты назвали ключевые проблемы своей армии. По мнению экспертов, в том числе и Игоря Гиркина, российская армия имеет мало ударных беспилотников типа "Байрактара", а также недостаточно разведывательных беспилотников, которые могли бы круглосуточно висеть в воздухе и выявлять огневые точки (гаубицы, САУ и РСЗО) ВСУ и затем оперативно уничтожать их, либо быстро наводить на них артиллерию.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.