Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко, которые являются обвиняемыми по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере МН17.

Об этом во время чтения обвинительного акта на заседании суда заявил прокурор Тийс Бергер.

"Обвиняемые могли и должны были учесть, что Бук может сбить гражданскую цель... Однако нет никаких указаний на то, что они учитывали это, задумывались об этом или приняли какие-либо меры, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских лиц", - сказал Бергер.

По его словам, крушение самолета со смертью находящихся на борту людей является одним из самых тяжких преступлений по уголовному праву Нидерландов и, следовательно, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, крушение Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошло 17 июля 2014 года в 16:20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил. В июне 2019 года совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам: Гиркину, Дубинскому, Пулатову и Харченко.

Также мы писали о том, что в суде Гааги прогнозировали, что приговоров в деле о сбитом на Донбассе Boeing МН17 в этом году не будет.