1 ноября в Нидерландах начнется очередной блок судебных слушаний по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере МН17. Ожидается, что суд заслушает результаты работы следственного судьи, претензии потерпевших сторон, слово также будет вновь предоставлено родственникам погибших.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По предварительному плану, заседания пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры будут пояснять суду, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, равно как и огласят, какое именно наказание они считают уместным. Как известно, в деле фигурируют четыре обвиняемых - три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и крушении авиалайнера.

Суд проходит в отсутствие всех четверых. Интересы одного из них - Пулатова - представляют адвокаты нидерландской фирмы.

В сентябре во время предыдущего блока слушаний к суду обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет огласить свое решение в следующем году.

Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.

Напомним, крушение Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошло 17 июля 2014 года в 16:20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.

В июне 2019 года совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам: Гиркину, Дубинскому, Пулатову и Харченко.

Также сообщалось, что дело рассматривает окружной суд Гааги. Такое решение приняли потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.