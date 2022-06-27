Умерший на прошлой неделе певец Юрий Шатунов после вторжения РФ в Украину 24 февраля хотел пойти добровольцем на Донбасс, чтобы воевать на стороне РФ.

Об этом рассказал его директор Аркадий Кудряшов, передают российские СМИ.

"Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами". Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали на Донбасс", - заявил Кудряшов журналистам в ходе церемонии прощания с Шатуновым.

Вчера в Москве попрощались с Юрием Шатуновым. Рядом с гробом стояли его фото с надписью "СССР" на футболке. При этом его прах захоронят в Германии, где Шатунов с семьей жил последние годы, над озером, где он любил рыбачить.

Солист "Ласкового мая" умер на днях от инфаркта в возрасте 48 лет.

Накануне смерти артист пил пиво с раками в компании товарищей, когда внезапно пожаловался на боль в сердце.

Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда - омертвление участка сердечной мышцы вследствие недостаточного ее кровоснабжения (дефицита кислорода).

Клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал, что в последние дни Шатунов был немножко уставшим от гастролей, но в принципе чувствовал себя нормально.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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