По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, задержанного в Крыму российского военного Игоря Гиркина (известного под псевдонимом Стрелков), который ехал воевать в Украину, отпустили. Ему позволили заехать в Херсонскую область.

Об этом советник Ермака заявил в эфире "Фейгин Live".

"Наши ужасно обрадовались, что его щемит сама российская сторона. Но, по некоторым данным, его отпустили. Но это нужно уточнить. И пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого героического человека где-нибудь под Снегуровкой, идущего в атаку", - сказал Арестович.

Российские Телеграм-каналы тем временем сообщают, что Стрелков находится в Симферопольском КПЗ.

А украинские паблики рассказывали, что Стрелков якобы пытался прорваться в Херсонскую область по поддельному паспорту на имя Сергея Рунова. За это на него возбудили уголовное дело о подделке документов.

Ранее "Страна" писала о том, что Гиркин-Стрелков пытался попасть на войну в Украине, но был задержан в Крыму.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.