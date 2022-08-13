В США арестовали мужчину, напавшего в штате Нью-Йорк на британского писателя Салмана Рушди. Его подозревают в покушении на убийство второй степени и нападение второй степени.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию штата.

"12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего жителя штата Нью-Джерси Хади Матара за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени. Матар доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке", - говорится в заявлении.

Телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что нападавший Хади Матар, по предварительным данным, симпатизировал иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Как заявил телеканалу неназванный сотрудник правоохранительных органов, начальная проверка аккаунтов Матара в социальных сетях показала, что тот симпатизирует "шиитскому экстремизму" и иранскому КСИР. Вместе с тем, по словам собеседника телеканала, "однозначных связей" подозреваемого с КСИР не выявлено.

Также СМИ пишут, что и 24-летний мужчина заключен под стражу без права выхода под залог. Об этом заявил прокурор округа Чаутоква Джейсон Шмидт.

Как сообщала "Страна", на 75-летнего Рушди напали во время выступления в Чаутоква (штат Нью-Йорк) в рамках мероприятия CHQ 2022 в пятницу утром. На сцену прорвался мужчина и набросился на писателя.

Сейчас Рушди находится в тяжелом состоянии: он подключен к ИВЛ, не может говорить, у него повреждена печень и, вероятно, он потеряет глаз.