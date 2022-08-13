Скандально известный британский писатель Салман Рушди, на которого вчера напали с ножом во время выступления, перенес операцию и находится в тяжёлом состоянии.

Он подключен к ИВЛ, не может говорить, у него повреждена печень и, вероятно, он потеряет глаз, пишет New York Times.

Сообщается, что нападение на британского писателя совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

Рушди получил как минимум один удар ножом в шею и еще один в живот. Его доставили в больницу в Эри, штат Пенсильвания, на вертолете.

Полиция сообщила на пресс-конференции, что сотрудники и зрители бросились на нападавшего и повалили его на землю, после чего он был арестован.

Рушди стал известен всему миру, опубликовав роман "Сатанинские стихи" (1988), за который духовный лидер Ирана аятолла Хомейни призвал к убийству писателя.

Он предложил вознаграждение в размере 3 миллионов долларов в виде фетвы — юридического указа, изданного исламским религиозным лидером.

Также Рушди является лауреатом Букеровской премии, которую он получил за роман "Дети полуночи" (1981).

Салману Рушди угрожали смертью более 30 лет с момента публикации "Сатанинских стихов". Г-н Рушди сказал, что основной целью его романа было изучение опыта иммигрантов, но некоторые мусульмане были оскорблены изображением Пророка Мухаммеда и вопросом о природе откровения Корана как слова Бога.

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