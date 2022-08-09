В Киеве на Нивках патрульные задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих, ранил человека, а потом попытался спрятать орудие преступления в сумку жены.

Об этом патрульная полиция Киева пишет в Telegram.

"Вчера, около 18 часов, стражи порядка получили вызов о телесных повреждениях на улице Даниила Щербаковского. Прибыв на место, полицейские увидели раненого в предплечье гражданина и врачей, оказывавших ему помощь. Очевидцы происшествия рассказали патрульным, что неизвестный с ножом в руках бросался на прохожих, ранил мужчину и ушел. Граждане подробно описали нападающего и указали направление его движения. Обследовав территорию, инспекторы обнаружили схожего по описанию мужчину. Во время разговора с задержанным к инспекторам подошла женщина - жена нападавшего. Гражданка подтвердила факт совершения ее мужем преступления и рассказала, что несколько минут назад он спрятал в ее сумку нож, которым нанес повреждение человеку", - говорится в сообщении.

Патрульные доставили супругов в Шевченковское управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина зарезал кухонным ножом прохожего, который вмешался в его конфликт с подругой.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве пьяная женщина ударила ножом в спину своего 4-летнего сына.