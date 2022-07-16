21-летний житель Измаила Одесской области ударил свою мать ножом в сердце, пока она спала. А потом вызвал "скорую".

Когда полицейские прибыли, мать без сознания уже увозили в больницу. Сын при этом находился дома.

Правоохранителям он объяснил, что его "утомили" упреки матери по поводу отсутствия у него работы.

Теперь ему грозит от 7 до 15 лет за умышленное убийство.

"Врачи борются за жизнь женщины. Следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры объявили правонарушителю подозрение в покушении на умышленное убийство по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет", – отметил старший следователь территориального подразделения полиции Иван Иокишю.

Ранее мы писали, как в польском городе Нацпольск украинец с иностранцем напали с ножом на двух украинок, одна впоследствии скончалась. Нападавшие через несколько километров на автомобиле попали в аварию и слетели в кювет, после чего пытались убежать пешком. Но их задержали.

Также "Страна" сообщала, как в Днепре неизвестный напал на 55-летнего мужчину и ножом отрезал ему нос. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.