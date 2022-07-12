В Обухове под Киевом участник ток-шоу расчленил свою девушку и прятал ее тело в округе по кускам. Дома у него нашли гранаты и внутренние органы. Имя убийцы пока неизвестно.

О жуткой истории рассказал глава Киевской полиции Андрей Небитов.

По его словам, он порезал девушку на куски, вырвал ей сердце и "женские органы", а по ночам развозил остатки по свалкам Обуховщины. То есть действовал осознанно и в течении определенного периода.

Убийцей оказался "успешный адвокат, участник ток-шоу про свадьбу".

Погибшую чудом опознали по брендовому платью, сообщают в полиции.

Генпрокуратура добавляет, что дома у мужчины нашли гранаты и внутренние органы.

Убийство произошло еще в мае. После расчленения он сложил некоторые части туловища и вынес к каналу возле насосной станции.

Правоохранители задержали убийцу в Ирпене.

Сейчас мужчина арестован, обуховская полиция проводит расследование.

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