На одной из киевских улиц произошел инцидент - женщину побили и облили краской за то, что она, как утверждается, выкрикивала пророссийские лозунги и мешала сбору средств в помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Видео опубликовано в соцсетях, но начала конфликта и его причины на нем не зафиксированы. Telegram-каналы пишут, что женщина пришла торговать овощами, перевернула стоявший на улице недалеко от МАФов столик, за котором дети торговали игрушками, чтобы вырученные деньги отправить ВСУ, словами "Путин придет, порядок наведёт".

После чего на неё набросилась торговавшая рядом женщина, а мужчина вылил ей на голову ведро краски. На видео видно конец драки, где женщина конфликтует с несколькими прохожими.

Ранее "Страна" рассказывала, как на Западной Украине нарастают конфликты с беженцами из-за языка.

Также мы писали о том, что в Испании россияне избили украинца-бармена за лозунг "Слава Украине". Они напали на него втроем и били лежачего после того, как бармен сказал, что он из Украины и прокричал известный лозунг.