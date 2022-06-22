В Вене украинец в одних трусах избил двоих полицейских после ссоры с соседями, сообщает австрийский портал Vienna Online со ссылкой на информацию из полиции Вены.

Инцидент произошел вечером 21 июня. В полицию поступило сообщение о ссоре в общежитии.

На месте полицейские обнаружили 26-летнего украинца, который на их глазах разделся до трусов, разломал лежавший рядом пылесос, а затем принялся наносить полицейским удары руками и ногами.

Его удалось задержать, полицейские не пострадали, однако после инцидента не смогли продолжить дежурство.

Как писала "Страна", в конце мая в Вене возле памятника советским солдатам появилась символика "Азова".

Ранее украинцы в Вене избили таксистов, получив замечание за неправильную парковку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.