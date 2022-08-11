Житель Москвы убил знакомого из-за его проукраинской позиции по "спецоперации" (в России слово "война" находится под фактическим запретом - Ред.). Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 3 августа. Двое гостей выпивали у знакомого, и им не понравилось, что хозяин не поддерживает вторжение РФ в Украину. Один из гостей взял кухонный нож и убил хозяина квартиры несколькими ударами ножа в спину.

Гости не стали оказывать помощь пострадавшему и не вызвали полицию, вместо этого просто покинули место преступления.

Труп нашла супруга погибшего через 5 дней.

Сам убийца "написал явку с повинной", в которой уверяет, что не хотел никого убивать.

Как писала "Страна", в России женщина зарезала мужа, который раскидал ее рассаду, пенсионер истек кровью.

Ранее в России мужчина убил няню и двоих детей в детсаду, после чего покончил с собой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.