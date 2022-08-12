В США напали на скандально известного британского писателя Салмана Рушди.

Об этом сообщают американски и британские медиа.

Во время выступления 75-летнего писателя в Чаутоква (штат Нью-Йорк) в пятницу утром в рамках мероприятия CHQ 2022 на сцену прорвался мужчина и набросился на Рушди. По данным полиции, писатель был ранен ножом в шею. Также нападавший бил Рушди кулаками.

Подозреваемого задержали на месте.

"Рушди на вертолете доставлен в одну из ближайших больниц. Его состояние неизвестно", - отметили в полиции.

Рушди стал известен всему миру, опубликовав роман "Сатанинские стихи" (1988), за который духовный лидер Ирана аятолла Хомейни призвал к убийству писателя. Также Рушди является лауреатом Букеровской премии, которую он получил за роман "Дети полуночи" (1981).

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве неизвестный напал на экс-президента Петра Порошенко.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина с ножом напал на прохожего, отрезал ему нос и сбежал.