Кандидата в губернаторы Нью-Йорка пытались ударить ножом прямо во время митинга. Мужчина с ножом в руке подошел к республиканцу Ли Зельдину, когда тот говорил в микрофон.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Политик схватил республиканца за руку, после чего подбежала охрана.

Ранее мы писали, что в США произошло массовое убийство. Стрелок напал на медцентр в Оклахоме, четыре человека погибли.

Кроме того, сообщали, что в Польше украинец с пьяным иностранцем напали с ножом на украинок.

Вместе с тем, недавно писали, что в экс-премьера Японии Синдзо Абэ выстрелили во время уличного выступления. Абэ получил тяжелое ранение в грудь и потерял сознание. Его спасти не удалось.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.