Японские СМИ опубликовали новое видео с моментом выстрелов в экс-премьера Синдзо Абэ.

На кадрах видно, что первый выстрел не достиг цели, убийца лишь со второго раза смог тяжело ранить бывшего премьера, который позднее скончался от потери крови в больнице.

Напомним, сегодня рано утром стало известно, что в экс-премьера Японии Синдзо Абэ стреляли во время уличного выступления. Абэ получил тяжелое ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали.

СМИ сообщили, что Синдзо Абэ делали переливание крови, однако через несколько часов поступила информация, что политик умер в больнице.

Ранее "Страна" писала, что при задержании полицейскими убийца не оказывал сопротивления. Оружием преступления стало самодельное ружье с двумя стволами, хотя изначально пресса писала, что использовался дробовик. По словам очевидцев покушения, Ямагами дважды выстрелил политику в спину.

Также мы рассказывали, что покушавшийся на Синдзо Абэ признался в убийстве и назвал свой мотив. Убийца обосновал свои действия тем, что питает ненависть к определенной группе, с которой, по его мнению, был связан Абэ.