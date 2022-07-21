В деревне Терпигорьево городского округа Мытищи (Россия) обезьяна напала на двухлетнюю девочку.

Об этом сообщает прокуратура Московской области. В сети также появилась видеозапись инцидента с уличных камер наблюдения.

"Предварительно, агрессивная обезьяна, сбежавшая от владельцев частного зоопарка во время ремонта вольера, прибежала в соседский двор, где играли дети, и напала на них. Все успели разбежаться, кроме одной девочки. Спасти ее из лап обезьяны смогли родители", - сообщил прессе источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что у пострадавшей девочки порезы, возможно, есть переломы. По предварительным данным, мама девочки также получила незначительные раны.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области добавили, что девочка находится в тяжелом состоянии. Ребенка положили в реанимацию.

Также стало известно, что семья девочки приехала в Россию из Харькова.

Детская омбудсмен Московской области Ксения Мишонова намерена добиваться ответственности для владельца дикого животного.

Ранее "Страна" рассказывала, как в индийской деревне обезьяны из мести убили всех собак и щенков, сбрасывая их с крыш, а затем стали атаковать детей.

Также мы сообщали, что под Харьковом домашняя овчарка загрызла четырехлетнего мальчика.