Под Москвой обезьяна напала на двухлетнюю девочку, чья семья приехала из Харькова. Видео
В деревне Терпигорьево городского округа Мытищи (Россия) обезьяна напала на двухлетнюю девочку.
Об этом сообщает прокуратура Московской области. В сети также появилась видеозапись инцидента с уличных камер наблюдения.
"Предварительно, агрессивная обезьяна, сбежавшая от владельцев частного зоопарка во время ремонта вольера, прибежала в соседский двор, где играли дети, и напала на них. Все успели разбежаться, кроме одной девочки. Спасти ее из лап обезьяны смогли родители", - сообщил прессе источник в правоохранительных органах.
Он уточнил, что у пострадавшей девочки порезы, возможно, есть переломы. По предварительным данным, мама девочки также получила незначительные раны.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области добавили, что девочка находится в тяжелом состоянии. Ребенка положили в реанимацию.
Также стало известно, что семья девочки приехала в Россию из Харькова.
Детская омбудсмен Московской области Ксения Мишонова намерена добиваться ответственности для владельца дикого животного.
Ранее "Страна" рассказывала, как в индийской деревне обезьяны из мести убили всех собак и щенков, сбрасывая их с крыш, а затем стали атаковать детей.
Также мы сообщали, что под Харьковом домашняя овчарка загрызла четырехлетнего мальчика.