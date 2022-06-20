Организаторы итальянского кинофестиваля в городе Остуни, на котором должен был присутствовать режиссер и сценарист Пол Хаггис, заявили, что с тревогой и шоком узнали о его задержании.

Об этом пишет Los Angeles Times.

69-летнего деятеля кино обвиняют в изнасиловании иностранки. Но ее имя не называется и подробностей пока нет.

Адвокат Хаггиса заявила, что не может обсуждать с журналистами улики против своего клиента в соответствии с законодательством.

Пока известно только, что в изнасиловании Хаггиса обвиняет иностранка. Она познакомилась с ним в Италии накануне, после чего он два дня удерживал ее силой и подверг сексуальному насилию. Затем он взял ее с собой в самолет и оставил в аэропорту города Бриндизи. Там женщина обратилась за помощью.

Также журналисты вспомнили Хаггису еще одно обвинение в сексуальном насилии несколько лет назад.

В 2017 на него подала в суд агент по рекламе Хейли Брист. Она обвинила его в принуждении к оральному сексу и изнасиловании после премьеры в 2013. Тогда он пригласил ее домой и предложил выпить.

Сейчас фигурант находится под домашним арестом.

Пол Хаггис - канадско-американский сценарист, продюсер и кинорежиссёр. Он начинал свою карьеру как создатель различных американских и канадских телесериалов. Добился признания за свою работу в фильме "Малышка на миллион", который получил четыре "Оскара", в том числе в категории "Лучший фильм".

После "Малышки на миллион" Хаггис работал над фильмом "Столкновение" (2004), который также получил премию "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший монтаж" и "Лучший оригинальный сценарий", а также ещё три номинации. Хаггис получил две премии: "Лучший фильм" (как продюсер) и "Лучший оригинальный сценарий". Он стал первым человеком, кто написал сценарий к двум лучшим фильмам года подряд.

Участвовал в разработке сценариев к картинам "Казино "Рояль" (Casino Royale), "Квант милосердия" (Quantum of Solace). Поставил сериал "Уокер, Техасский рейнджер".