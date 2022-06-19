Обладатель "Оскара" канадско-американский сценарист и режиссёр Пол Хаггис задержан в Италии по обвинению в изнасиловании.

Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на заявление прокуратуры.

Жертвой предполагаемого насилия стала иностранка, которую Хаггис оставил в аэропорту Бриндизи после двух дней принудительных отношений.

Женщине понадобилась медицинская помощь из-за физического и психологического состояния, она написала заявление в полицию.

Пол Хаггис - канадско-американский сценарист, продюсер и кинорежиссёр. Он начинал свою карьеру как создатель различных американских и канадских телесериалов. Добился признания коллег-кинематографистов за свою работу в фильме "Малышка на миллион", который получил четыре "Оскара", в том числе в категории "Лучший фильм". После "Малышки на миллион" Хаггис работал над фильмом "Столкновение", который также получил премию "Оскар" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший монтаж" и "Лучший оригинальный сценарий", а также ещё три номинации. Хаггис получил две премии: "Лучший фильм" (как продюсер) и "Лучший оригинальный сценарий". Он стал первым человеком, кто написал сценарий к двум лучшим фильмам года подряд.

Ранее мы рассказывали, как автор бестселлера "Милые кости" по ошибке обвинила в изнасиловании мужчину, который отсидел за это 16 лет. Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, оправданным в этом году.

Такж напомним, Елизавета II отобрала все титулы у своего сына Эндрю после обвинений его в изнасиловании 20-летней давности. Теперь ему придется столкнуть с судебным иском о сексуальном насилии, как частному лицу. Герцогу Йоркширскому больше не будет разрешено использовать приставку "Его Королевское Высочество" в любом качестве, что сигнализирует о попытке королевской семьи дистанцироваться от девятого в очереди на престол.