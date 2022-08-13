Прокуратура сообщила о подозрении жительнице Киева по обвинению в сдаче ФСБ РФ мест дислокации украинских военных. Ее задержали прямо во время съемки воинской части.

Об этом сообщает прокуратура.

По данным следствия, женщина производила фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения ВСУ на территории Киева и Киевской области, а потом передавала эту информацию сотруднику ФСБ РФ.

Полученные данные РФ использовала для корректировки ударов.

Задержана гражданка непосредственно во время съемки воинской части. По результатам обысков у нее обнаружена и изъята компьютерная техника и средства связи.

В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемой.

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