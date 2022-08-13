Украинские дипломаты были задержаны полицией после погони по центру Вены за езду в пьяном виде.

Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Это случилось в пятницу утром. Четверо немецких отпускников ехали по центру города, когда в их автомобиль возле Ратуши врезалась другая машина, выехавшая на встречную полосу. Увидев оперативно прибывшую полицию, водитель врезавшегося автомобиля (причем, по словам очевидцев, перед этим произошла смена водителя) резко нажал на газ и на большой скорости уехал с места происшествия.

Началась погоня, в результате которой нарушители все-таки были настигнуты.

Полицейские остановили машину и с пистолетами наизготовку потребовали, чтобы трое пассажиров вышли из нее. Те подчинились с большой неохотой.

"Неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, эти люди были высокопоставленными дипломатами украинского посольства", - пишет австрийское издание.

Водитель (39 лет) отказался от теста на алкоголь. 33-летний пассажир, который, по словам свидетелей, изначально находился за рулем автомобиля, согласился пройти тест на алкоголь с помощью алкотестера. Результат составил 2,32 промилле.

"Если посольство Украины в Вене не лишит подозреваемых дипломатического иммунитета, пьяное буйство останется юридически безнаказанным", - подводит итог этой истории Kronen Zeitung.

Ранее мы писали, как на прошлой неделе голливудская актриса Энн Хеч попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в соседний дом, после чего здание и машина загорелись.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что на севере Хорватии произошла смертельная авария при участии польского автобуса. В результате ДТП погибли минимум 11 человек.