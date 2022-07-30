Под Ровно грузовик на скорости врезался в блокпост, есть погибший. Фото
В Ровенской области недалеко от Острога в бетонную конструкцию блокпоста на скорости въехал грузовик, водитель другого автомобиля погиб.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
По данным полиции, около 22:20 29 июля 40-летний водитель автомобиля Volvo - житель Хмельницкой области - проигнорировал дорожные знаки "Ограничение максимальной скорости" и "Стоп", не соблюдал правила проезда блок-постов и въехал в бетонную конструкцию последнего.
После удара грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 36-летний житель Тернопольской области. Автомобиль Renault, перевозивший зерно, перевернулся, а водитель выпал под колеса Volvo и погиб.
Водитель первого грузовика был госпитализирован.
Кроме того, был поврежден легковой автомобиль Ford, который стоял на обочине.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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