В Запорожье пьяный водитель BMW устроил масштабное ДТП на улице Европейской, в результате которого один человек погиб, еще двое в критическое состоянии и несколько пострадавших.

Об этом сообщают местные паблики.

Мужчина на высокой скорости пролетел на красный свет, протаранил несколько автомобилей и вылетел на газон прямо в коммунальщиков, которые косили траву и обрезали деревья.

Один человек погиб на месте, несколько человек пострадали, двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

По сообщениям очевидцев, у водителя и его пассажиров явные признаки опьянения. Местные жители утверждают, что виновник ДТП регулярно ввязывается в драки и превышает скорость. Одни называют его мажором, другие - бандитом.

Водитель с компанией пытались скрыться с места аварии, однако их остановила толпа людей.

Ранее мы публиковали видео, как пьяный тинейджер устроил двойное ДТП на Крещатике, пытаясь сбежать от полицейских. После этого мужчина все равно пытался убежать, но был задержан.

Также накануне стало известно, что харьковский бизнесмен Александр Ярославский согласился прийти на допрос в прокуратуру по делу о смертельном ДТП.