Народный депутат Александр Куницкий в комментарии "Стране" заявил, что действительно попал в аварию, но не на Новоирпенской трассе – речь идет о другом ДТП, которое также произошло сегодня, однако в другом месте, в другое время и без жертв.

"Я действительно попал в ДТП, но в другое. Около 16:00 огромная фура врезалась в стоячую машину. Видимо, из-за сильного дождя фура не успела затормозить. Это произошло на Рыбальской набережной, прямо около отделения полиции", – рассказал "Стране" народный депутат.

Люди целы, машины подлежат ремонту.

Ранее мы писали, что в прошлом году Александр Куницкий за нарушение ПДД в Харькове получил штраф в 340 гривен. 23 ноября 2021 года народный депутат за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения на улице Сумской.

Также "Страна" сообщала, что в марте народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого задержали и избили на блокпосту. Как утверждалось, Куницкий якобы в ночное время подъехал на блокпост и во время проверки документов начал снимать происходящее.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.