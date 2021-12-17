Офис генпрокурора открыл уголовные дела против двух народных депутатов от "Слуги нарола" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также в отношении нардепа от "Евросолидарности" Михаила Забродского.

Троих народных избранников подозревают в недостоверном декларировании. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции в ответ на запрос журналистов издания "Слово і діло".

Напомним, у нардепа Александра Куницкого в декларации выявлены недостоверные сведения на 2,3 миллионов гривен (не указана информация о финансовом обязательстве в размере более 303 тысяч шекелей, то есть около 2,5 миллионов гривен). Также мы публиковали видео общения "слуги народа" Куницкого с полицейским, остановившим его в Харькове за нарушение ПДД.

Ранее "Страна" писала о том, что нардепу от "Довиры" Сергею Шахову вручили подозрение из-за декларации. Ранее у его фракции начались проблемы со "Слугами".

Также мы сообщали, что Вакарчук исправил декларацию за прошлый год. Оказалось, он совершил обмен валюты почти на 13 миллионов гривен.