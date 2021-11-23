Появилось видео общения "слуги народа" Куницкого с полицейским, остановившим его в Харькове за нарушение ПДД
Общение нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого с полицейскими, которые остановили его Porsche в центре Харькова 22 ноября за нарушение требования дорожного знака, попало на видео.
На опубликованных кадрах видно, как сидящий за рулем парламентарий, изучает составленный протокол и ставит под ним подпись.
Инцидент произошел на улице Сумской, около того перекрестка, где в 2017 году случилось кровавое ДТП при участии Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, в котором погибли пять человек и еще шестеро попали в больницу.
Отметим, что Куницкого остановили за нарушение ПДД в Харькове, куда он приехал на выездной комитет Рады по поводу безопасности дорожного движения.
Напомним, как сообщили в харьковской полиции, постановление на водителя Porsche Куницкого пока не составляли. На месте он просил отложить разбирательство до вечера, поскольку спешил. А вечером в управление патрульной полиции пришел его адвокат и разбирательство отложили до 23 ноября.
Ранее "Страна" писала о том, что ГБР три месяца расследует ДТП с участием "слуги народа" Трухина, но кто был за рулем - не установлено.