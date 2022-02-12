В пятницу, 11 февраля, в селе Припрутье Черновицкой области налоговик в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram-канале.

"По предварительной информации, 11 февраля 2022 года около 21:00 в селе Припрутье Черновицкой области налоговик на собственном авто допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого в результате возникшего дорожно-транспортного происшествия погиб на месте происшествия", - говорится в записи.

Результаты медицинского осмотра показали, что в крови налогового чиновника присутствовали алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки этих данных.

Виновника ДТП задержали, сейчас решается вопрос по сообщению ему о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Предварительно дело квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Налоговику грозит срок до 10 лет с лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Напомним, в августе прошлого года произошла дорожно-транспортная авария с участием народного депутата Александра Трухина, тогда вокруг этой истории разгорелся скандал. Следствие до сих пор не выяснило, находился ли народный избранник в момент аварии за рулем.

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