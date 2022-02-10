В Запорожье легковушка сбила на пешеходном переходе двух школьниц. В крови водителя обнаружили наркотики

Вечером в среду, 9 февраля, на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила двух 15-летних девочек, в результате они получили травмы и попали в больницу. За рулем авто был 29-летний мужчина, который, как выяснилось в ходе экспертизы, перед аварией употреблял марихуану.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

ДТП случилось на участке проезжей дороги острова Хортица. Подростки переходили дорогу от остановки общественного транспорта "Цимеж" по нерегулируемому, но обозначенному разметкой и дорожными знаками переходу.

В это время автомобили ИЖ 2717-90 и ВАЗ 2101 двигались в попутном направлении от проспекта Инженера Преображенского до улицы Научный городок. У остановки 41-летний водитель ВАЗ, увидев подростков, резко вывернул руль в сторону, чтобы избежать наезда, а 29-летний водитель ИЖ продолжил движение прямо и сбил девочек.

В результате две девушки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы и были госпитализированы в больницу.

Сотрудники полиции доставили водителя автомобиля ИЖ 2717-90 на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.2 ст.286 УК), начато досудебное расследование.

Напомним, в Никополе такси на "зебре" сбило мать и ребенка, которые переходили дорогу.

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