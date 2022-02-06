В городе Никополь Днепропетровской области водитель такси сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Кадры опубликованы на YouTube-канале "Никополь Прихист".

Инцидент произошел в пятницу, 4 февраля, неподалеку от местного ЦУМа. На кадрах видно, что водитель не успел отреагировать на появление пешеходов, в результате чего наехал на них.

В результате столкновения 50-летняя женщина получила перелом ключицы. А 8-летний ребенок отделался ушибами.

Напомним, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного из недавно вышедших на дороги Украины для отслеживания скоростного режима полицейских автомобилей-"фантомов" Skoda Kodiaq. Машина правоохранителей столкнулась с Lexus RX350, которым управляла женщина.

Также "Страна" писала, что в Кировоградской области произошла авария, столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб. В результате столкновения "Audi" вспыхнула, водитель автомобиля погиб на месте. Спасатели тогда потушили пожар, а также деблокировали водителя легковушки "Skoda", зажатого в изуродованной кабине.