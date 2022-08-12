В ожоговом центре Гроссмана на севере Лос-Анджелеса скончалась голливудская актриса Энн Хеч - бывшая возлюбленная телеведущей Эллен Дедженерес, которая в минувшую пятницу устроила масштабную аварию в Калифорнии на своём MINI Cooper.

Незадолго до появления этой новости представитель актрисы заявил, что полученные в результате ДТП травмы не позволят ей выжить.



"Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у нее нет шансов выжить", – сказал он.

Хеч перенесла серьёзную гипоксическую травму головного мозга и впала в кому. Её родственники приняли решение отключить её от системы жизнеобеспечения после того, как врачи констатировали смерть мозга.

Журналисты со ссылкой на источники в полиции писали, что во время аварии Хеч находилась в наркотическом опьянении. В крови актрисы обнаружили следы кокаина и фентанила. Однако фентанил иногда дают пациентам в больнице в качестве анальгетика, поэтому необходимо провести дополнительные анализы, чтобы выявить, как именно препарат попал в организм актрисы.

Энн Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо. Она известна по ролям в фильмах "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".

У Хеч остались двое сыновей 13 и 20 лет. Актриса заявляла о желании стать донором после смерти. Ее органы будут переданы для трансплантации.

Как писала "Страна", на прошлой неделе Энн попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована. Сначала актриса врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем в соседний дом, после чего здание и машина загорелись.

Зимой мы сообщали, что американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе. В результате инцидента пострадала женщина.